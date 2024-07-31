  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa kupaları kura çekiminde yeni uygulama! İşte yeni format
Spor

Avrupa kupaları kura çekiminde yeni uygulama! İşte yeni format

Yeniakit Publisher
2024-07-31 15:48:00 - 2024-07-31 15:49:20
Avrupa kupaları kura çekiminde yeni uygulama! İşte yeni format

UEFA, Avrupa kupalarında uygulanacak yeni formatı açıkladı.

UEFA, Avrupa kupaları kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını duyurdu.

UEFA, yeni formatta düzenlenecek Avrupa kupaları kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını resmi internet sitesinden açıkladı. Monako'nun Monte Carlo şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri, bu sene ilk kez 36 takımın katılımıyla lig usulü formatta düzenlenecek. Kurada salonda her bir takımı temsil edecek topların elle çekileceği ve sonrasında otomatik yazılımın dört potadaki sekiz rakibi rastgele belirleyeceği belirtildi. UEFA, yazılımın takımların hangi maçlarını sahasında, hangilerini deplasmanda oynanacağına karar vereceğini ve eşleşmelerin de salondaki ekrandan gösterileceğini ifade etti.
Oynanacak mücadelelerde takvim çakışması yaşanmaması için maç tarihleri ve başlama saatlerini içeren fikstür ise 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu: Başakşehir: 6 - La Fiorita: 1
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu: Başakşehir: 6 - La Fiorita: 1

Spor

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu: Başakşehir: 6 - La Fiorita: 1


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir gece sonrası... Hadsiz UEFA yine yaptı yapacağını! Yazıklar olsun size!
Bir gece sonrası... Hadsiz UEFA yine yaptı yapacağını! Yazıklar olsun size!

Spor

Bir gece sonrası... Hadsiz UEFA yine yaptı yapacağını! Yazıklar olsun size!

UEFA ’sorun var’ diyerek uyardı: Sır gibi saklanıyor ama… Son gelişme Türkiye’ye duyuruldu! Aman dikkat…
UEFA ’sorun var’ diyerek uyardı: Sır gibi saklanıyor ama… Son gelişme Türkiye’ye duyuruldu! Aman dikkat…

Spor

UEFA ’sorun var’ diyerek uyardı: Sır gibi saklanıyor ama… Son gelişme Türkiye’ye duyuruldu! Aman dikkat…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23