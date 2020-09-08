  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avrupa Konseyi Belarus'taki insan hakları ihlallerinden endişeli
Aktüel

Avrupa Konseyi Belarus'taki insan hakları ihlallerinden endişeli

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:29:07 -
Avrupa Konseyi Belarus'taki insan hakları ihlallerinden endişeli

PARİS (AA) - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Konseyin Belarus'taki insan hakları ihlallerinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Buric, yaptığı yazılı açıklamada, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterilerinde eylemcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

İnsanların devlet görevlileri tarafından korkutulması ve tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve buna son verilmesi gerektiğini ifade eden Buric, yasa dışı bu uygulamaların devam etmesinin, halihazırda zor olan durumun daha da kötüleşmesi ve öngörülmeyen sonuçlara neden olması riskini ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Buric, "Avrupa Konseyi, Belarus'taki insan hakları ihlallerinden derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi adına Belaruslu yetkilileri baskıcı uygulamalara son vermeye çağıran Buric, tek çıkış yolunun, gecikmeden reformlar hakkında çalışma yapmak için sivil toplumla samimi diyalog oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan kritik toplantının ardından millete seslendi...
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı