  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden güldüren Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararı
Dünya

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden güldüren Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlarını açıkladı. Komite, Demirtaş için Türkiye'ye 30 Eylül'e kadar eylem planı sunma süresi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:52:00 - 2021-09-17 15:01:33
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden güldüren Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala ve terör sevici Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını açıkladı.

Güldüren karar: Seçimlere katılmasını engelleme amacı

Avukat Benan Molu'nun Komite'nin kararlarına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Bakanlar Komitesi, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını ve mahkumiyet kararlarının bozulmasını talep etti. Propaganda suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının, Demirtaş’ı “cezaevinde tutma ve seçimlere katılmasını engelleme amacı” taşıdığını belirtti.

Komite, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için ek süre talep etmediği halde eylem planı sunmadığını iddia ederek, eylem planı sunmak için 30 Eylül'e kadar süre verdi.

Komite, bir önceki eylem planı sunma süresini 22 Haziran'a kadar vermişti.

Bakanlar Komitesi, Osman Kavala’nın serbest bırakılması talebini de yineledi. Bakanlar Komitesi'nin Kavala davasına ilişkin Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatma kararını vermedi.

Bir sonraki Bakanlar Komitesi toplantısı, 30 Kasım-2 Aralık 2021'de yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay