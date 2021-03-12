Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş ve Kavala küstahlığı!

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AİHM'in 'Serbest bırakılmalı' çağrısı yaptığı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi finansörü Osman Kavala hakkında haddi aşan bir karar da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından verildi.

AİHM kararı ile ilgili denetim süreci başlatacaklarmış!

AİHM kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Gezi Finansörü Osman Kavala için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mektup yollaması yönünde karar açıklarken, Demirtaş için verilen AİHM kararıyla ilgili de denetim süreci başlatıldığını duyurdu.

Gezi finansörü Kavala tüm toplantılara eklenecek

Strasbourg'da toplanan Bakanlar Komitesi, bundan böyle Gezi finansörü Osman Kavala'yı sadece AİHM gündemli toplantılarda değil tüm toplantıların gündemine ekleme kararı aldığını açıkladı. Gelecek hafta 47 ülkenin büyükelçileriyle gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme Gezi finansörü Kavala'nın da alınacağı duyurulurken, Ankara'dan da Kavala'ya ilişkin bilgi isteneceği ifade edildi.