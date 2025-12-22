Avrupa kaybını Çin’le telafi ediyor: Rusya LNG’de dengeleri değiştirdi

Gümrük verilerine göre, Rusya’nın Çin’e gerçekleştirdiği LNG sevkiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla iki katından fazla artarak 1,6 milyon tona ulaştı. Bu sıçrama ile Rusya, Katar’ın ardından Çin’in en büyük tedarikçisi olurken, uzun süredir bu pozisyonda bulunan Avustralya’yı geride bıraktı.

Ukrayna işgali sonrası on yıllardır en büyük alıcısı olan Avrupa pazarındaki kayıplarını telafi etmek isteyen Moskova, rotasını Asya’nın en büyük gaz pazarına çevirdi. Rusya, Çin pazarındaki cazibesini artırmak amacıyla fiyatlarda rekabetçi bir politika izliyor.

Veriler, kasım ayında Rus LNG’sinin Çin’e gaz sağlayan 12 tedarikçi arasındaki en ucuz seçenek olduğunu ortaya koydu.

Rus gazı, birim (BTU) başına 9,85 dolar ile piyasa ortalamasının yaklaşık yüzde 10 altında bir fiyatla alıcı buldu.

Çin, Ağustos ayından itibaren Batı yaptırımları altındaki Arctic LNG 2 tesisinden Beihai terminali aracılığıyla sevkiyat almaya başladı. Bloomberg'in haberinde, söz konusu tesisin kış şartları ve buzlanma nedeniyle ihracat süreçlerinde zorluklar yaşadığı ve bu sebeple üretimde kesintiye gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Çin’in ABD’den LNG ithalatı, ticaret ihtilafları ve iç talepteki dalgalanmalar nedeniyle Şubat ayından bu yana durmuş durumda. Çinli enerji devleri, enerji güvenliğini sağlamak amacıyla kaynaklarını çeşitlendirirken, bir yandan da varış yeri şartı bulunmayan ABD menşeli kontratlı hacimlerini küresel piyasalarda yeniden satma yoluna gidiyor.

Zayıf seyreden iç talebin ardından, Çin’in toplam LNG ithalatı son bir yılı aşkın süredir ilk kez yıllık bazda artış gösterdi.