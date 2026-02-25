Avrupa kapısında vize kaosu bitiyor mu! Polonya'dan Türk yolculara uyarı: Aracı kurumlara itibar etmeyin

Avrupa’ya seyahat planı yapan binlerce kişiyi ilgilendiren Schengen vizesi başvurularında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Şubat 2026 itibarıyla kısa süreli (C tipi) Schengen vizesi randevu sistemini yenilediğini duyurdu.

Yeni uygulamayla birlikte başvuru kategorileri güncellenirken, randevu saatleri de şehir bazlı olarak yeniden düzenlendi.

RANDEVU SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye’den yapılacak Schengen başvurularında artık daha detaylı kategori seçimi zorunlu olacak. Başvurular, VFS Global üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek ancak sistemde yeni başlıklar yer alacak.

Yeni başvuru kategorileri şöyle:

Turistik

İş

Tır Şoförü

Erasmus / NAWA / ECS

AB / Polonya Vatandaşı Aile Üyeleri

Diğer

Yetkililer, başvuru sahiplerinin yanlış kategori seçmesi halinde işlemlerin uzayabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle randevu alınırken seyahat amacına en uygun başlığın tercih edilmesi gerekiyor.

ŞEHİR ŞEHİR RANDEVU SAATLERİ

Başkonsolosluk, İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, İzmir ve Trabzon’daki başvuru merkezleri için randevu açılış saatlerini gün gün açıkladı.

Pazartesi

İstanbul: 09.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Salı

İstanbul: 12.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Çarşamba

İstanbul: 14.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Perşembe

İstanbul: 15.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Cuma

İstanbul: 17.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Belirtilen saatlerde sistem üzerinden yeni randevu kontenjanları erişime açılacak.

‘Aracı Firmalara İtibar Etmeyin’ Uyarısı

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, vize sürecinde aracı firmalar konusunda da açık bir uyarı yaptı.

Açıklamada, “Vize hazırlık hizmeti sunduğunu iddia eden aracı firmalarla iş birliği yapılmamaktadır. Bu tür hizmet sağlayıcıların kullanılması tavsiye edilmez” ifadelerine yer verildi.

Başvuruların yalnızca resmi kaynaklardaki bilgiler doğrultusunda ve bireysel olarak hazırlanması gerektiği vurgulandı.

BAŞVURUDA BÖLGE SINIRI ESNİYOR

Yeni düzenlemeye göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu uygunluğu olması halinde Ankara konsolosluk bölgesi dahil olmak üzere istedikleri şehirdeki başvuru merkezinden işlem yapabilecek. Böylece başvuru sahiplerine daha esnek bir planlama imkânı sunulmuş oldu.

SCHENGEN’DE ‘SEYAHAT SONRASI BİLDİRİM’ GÜNDEMDE

Öte yandan bazı Avrupa ülkelerinde Schengen vizelerinin kullanımına yönelik yeni bir denetim süreci dikkat çekiyor. Özellikle İtalya ve Macaristan’ın, kendi konsolosluklarından alınan vizelerin doğru ülkede kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek amacıyla “uygun kullanım denetimi” uygulamasını başlattığı belirtiliyor.

Bu kapsamda seyahat sonrası pasaportta yer alan giriş-çıkış mühürlerinin e-posta yoluyla ilgili konsolosluğa iletilmesi talep edilebiliyor. Bildirimin yapılmaması durumunda ise sonraki vize başvurularında sorun yaşanabileceği ifade ediliyor.

Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım imkânı tanıyan Schengen sistemine yönelik denetimlerin sıkılaşması, Türkiye’den yapılan başvuruların da daha ayrıntılı incelenmesine neden oluyor.