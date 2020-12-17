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Spor Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı
Spor

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

Büyükler kategorisinde elemelerle başlayan organizasyona, 16 ülkeden 88 sporcu katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:35:42 -
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisinde elemelerle başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 88 sporcu katılıyor.

Şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında önlemler alındı. Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

Cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiliyor.

Sporcular Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, büyükler kategorisinde milli takım adına ter döküyor.


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