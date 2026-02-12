  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı! Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu Futbolda berabere kalmak yasaklandı! Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!" Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı! Zelenskiy’den dünya kamuoyuna "koltuk" mesajı: Seçimler ancak ateşkesle mümkün! Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!
Avrupa Avrupa için ölüm kalım uyarısı! '5 yılımız kaldı'
Avrupa

Avrupa için ölüm kalım uyarısı! '5 yılımız kaldı'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa için ölüm kalım uyarısı! '5 yılımız kaldı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ve Çin kıskacında tarihsel bir yok oluş süreciyle karşı karşıya olduğunu belirterek, kıtanın ekonomik ve jeopolitik geleceği için "acil durum" ilan etti. Macron, ABD'nin müttefiklik sınırlarını zorlayan son hamlelerine ve Grönland üzerindeki taleplerine atıfta bulunarak, "Müdahale etmezsek Avrupa 5 yıl içinde yok olacak" uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ve Çin kıskacında tarihsel bir yok oluş süreciyle karşı karşıya olduğunu belirterek, kıtanın ekonomik ve jeopolitik geleceği için "acil durum" ilan etti. Macron, ABD'nin müttefiklik sınırlarını zorlayan son hamlelerine ve Grönland üzerindeki taleplerine atıfta bulunarak, "Müdahale etmezsek Avrupa 5 yıl içinde yok olacak" uyarısında bulundu.

Fransız liderin Le Monde, Süddeutsche Zeitung ve The Guardian gazetelerine verdiği ortak demeç, Brüksel ve Berlin hattında geniş yankı uyandırdı. Macron, Avrupa’nın Washington’a olan güvenlik, dijital ve finansal bağımlılığını "sürdürülemez" olarak nitelendirerek radikal bir paradigma değişimi çağrısı yaptı.

 

"Amerikalıların Sınırını Tahmin Edemezsiniz"

Macron, transatlantik ilişkilerde yaşanan güven bunalımına dikkat çektiği konuşmasında, ABD yönetiminin son dönemdeki agresif ticaret politikaları ve toprak taleplerini sert bir dille eleştirdi. Özellikle ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland üzerindeki stratejik baskısına işaret eden Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Amerikalıların ne kadar ileri gidebileceğini tahmin edemezsiniz. Bu sadece bir Grönland meselesi veya basit bir gümrük vergisi tartışması değildir. Bu, egemenliğimize yönelik doğrudan bir sınamadır. İnsanlarımız umutsuzluğa kapılıyor. Eğer bu gidişata kendi stratejik otonomimizle yanıt vermezsek, Avrupa medeniyeti 5 yıl içinde silinme riskiyle karşı karşıya kalacaktır."

 

Üçlü Bağımlılık Sarmalı: Dolar, Dijital ve Savunma

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın "vasal bir kıtaya" dönüşmemesi için üç temel alandaki bağımlılığın derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı:

1. Güvenlik Şemsiyesi: Avrupa'nın savunmasını tamamen NATO’ya ve ABD’nin inisiyatifine bırakmasının "tarihsel bir hata" olacağını savunan Macron, AB'nin kendi savunma sanayisini kurması ve askeri operasyonel kapasitesini artırması gerektiğini belirtti. Ukrayna savaşının Avrupa'nın askeri yetersizliğini gözler önüne serdiğini hatırlatan lider, "Kendi güvenliğini sağlayamayan bir birlik, egemen bir güç sayılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

2. Dolar Hegemonyası: Küresel ticarette ABD Doları'nın hakimiyetinin, Washington'a Avrupa şirketleri üzerinde yargı yetkisi (eksterritoryalite) tanıdığını belirten Macron, Euro'nun rezerv para birimi olarak güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Macron, ABD'nin finansal sistemi bir dış politika silahı olarak kullanmasının Avrupa ekonomisini rehin aldığını ifade etti.

3. Dijital Sömürgecilik: Veri yönetimi, yapay zeka ve bulut teknolojilerinde Avrupa'nın ABD'li teknoloji devlerine (Big Tech) tam bağımlı olduğunu hatırlatan Macron, bu durumu "dijital sömürgecilik" olarak tanımladı. Avrupa'nın kendi teknolojik altyapısını kurmaması halinde, geleceğin üretim modellerinde söz sahibi olamayacağı uyarısını yineledi.

 

Mario Draghi Raporu ve "Yavaş Ölüm" Riski

Macron'un açıklamaları, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin hazırladığı ve Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü kaybettiğini belgeleyen raporla paralellik gösteriyor. Macron, Avrupa'nın sosyal refah modelini koruyabilmesi için "savaş ekonomisi" dinamiklerine geçmesi ve savunma yatırımlarını finanse edecek ortak borçlanma (Eurobond) mekanizmalarını devreye sokması gerektiğini belirtti.

 

Rusya ile "Zorunlu Diyalog" Vurgusu

Jeopolitik gerçekliğe de değinen Macron, Doğu Avrupa ülkelerinin tepkisini çekme pahasına Rusya ile diyaloğun önemine işaret etti. "Coğrafya değişmeyecek, Rusya orada kalmaya devam edecek" diyen Macron, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisini ABD olmadan kurgulayabilmesi için Moskova ile asgari müşterekte buluşulabilecek diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini ima etti.

Macron'un bu çıkışı, önümüzdeki hafta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi öncesinde, özellikle Almanya'yı daha fazla mali sorumluluk almaya ve ortak savunma bütçesine ikna etmeye yönelik "son bir uyarı" olarak yorumlanıyor.

Avrupa Türkiye’nin dediğine geliyor! Macron’dan ‘dolara savaş’ çağrısı
Avrupa Türkiye’nin dediğine geliyor! Macron’dan ‘dolara savaş’ çağrısı

Ekonomi

Avrupa Türkiye’nin dediğine geliyor! Macron’dan ‘dolara savaş’ çağrısı

Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’
Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’

Dünya

Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’

Yeni nesil asansör motoruna Avrupa patenti
Yeni nesil asansör motoruna Avrupa patenti

Teknoloji

Yeni nesil asansör motoruna Avrupa patenti

NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!
NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!

Dünya

NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23