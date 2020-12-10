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Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Türkiye büyük erkeklerde genel tasnifte ilk sırada yer alarak finale yükseldi - Milli sporculardan Abdelrahman Elgamal, yer, halka, atlama masası ve barfiks aleti, Ferhat Arıcan kulplu beygir ve paralel aleti, İbrahim Çolak halka ve paralel aleti, Ahmet Önder ise yer, atlama masası ve barfiks aletinde finale kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:53:56 -
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisi eleme müsabakaları sona erdi.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları yapıldı.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, müsabakalarda performans sergiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Türkiye, genel tasnifte ilk sırada alarak finale yükseldi.

Ukrayna'nın ikincilik elde ettiği eleme yarışlarında, Macaristan üçüncü oldu.


- Finale yükselen milli sporcular


Milli sporculardan Abdelrahman Elgamal, eleme müsabakalarındaki başarılı performansıyla yer, halka, atlama masası ve barfiks aletlerinde finale kaldı.

Ferhat Arıcan da kulplu beygir ve paralel aletlerinde finale yükseldi.

İbrahim Çolak'ın paralel ve halka aletinde adını finale yazdırdığı şampiyonada, Ahmet Önder ise yer, atlama masası ve barfiks aletinde finale kaldı.

19 ülkeden 117 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gençler kategorisinde takım ve alet finalleriyle devam edecek.


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