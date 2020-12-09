Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Genç erkekler kategorisindeki eleme müsabakalarında takımlar bazında Ukrayna birincilik elde ederken, Macaristan ikinci, Bulgaristan üçüncü oldu
MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisindeki eleme müsabakaları tamamlandı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyonun ilk gününde genç erkekler kategorisinde eleme yarışları yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Ukrayna, genel tasnifte ilk sırada aldı.
Macaristan'ın ikincilik elde ettiği eleme yarışlarında, Bulgaristan üçüncü oldu.
Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, dereceye giren ilk 3 takımın sporcularına madalya verdi.
19 ülkeden 117 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın büyük erkekler eleme müsabakalarıyla devam edecek.