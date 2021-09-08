Avrupa Elemeleri Türkiye puanı kaç? Türkiye Avrupa Elemeleri G grubunda kaçıncı sırada?

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı. Maç kötü başlayan Ay yıldızlı ekip, daha maçın ilk dakikasında Klassen'in golüyle 1-0 geriye düştü. Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Hollanda, 16. dakikada Depay ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru pozisyonlar üreten Hollanda, yine Depay'la 3. golü buldu ve ilk yarı Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıda Çağlar Söyüncü de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Milli Takım maçın geri kalanını 10 kişi devam etti. İkinci yarıda da iyi bir performans sergilemeyen Milli Takım, 54. dakikada Depay ve 80. dakikada Til'in golüyle farkı 5'e çıkardı son dakikada Malen 6-0 yaptı skoru. 90+2. dakikada Cengiz Ünder 1 gola atsada, Milli Takım 6-1 mağlup oldu.

Avrupa Elemeleri Türkiye puanı kaç?

Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyord. Hollan’da 6-1 yenilene Türkiye’nin gruptaki sıralaması da değişti. Hollanda bu skorla grupta liderliğe yükselirken Milli Takım, 3. sıraya geriledi.