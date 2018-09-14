Avrupa borsaları yükselişle tamamlandı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.14 Eylül 2018 Cuma 20:01
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 artışla 377,85 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31'lik kazançla 7.304,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 artışla 12.124,33, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,39 değer kazanarak 9.365,30, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 artarak 5.352,57 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,19'luk artışla 20.885,43 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,45'lik azalışla 1,1637 seviyelerinde bulunuyor.
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