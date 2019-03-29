Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,60 artışla 379,09 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 7.279,19 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 değer kazanarak 11.526,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,02 yükselerek 5.350,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,97 kazançla 21.286,13 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.25 itibarıyla yüzde 0,02'lik artışla 1,1222 seviyelerinde işlem görüyor.

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