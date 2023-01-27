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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 21:01:00 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle bitirdi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 455,17 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.765,15, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.150,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselerek 7.097,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 artışla 26.435,75 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,24 değer kaybederek 1,086 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 50 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakarken, buna karşın politika metninde şahin duruşun yumuşayacağı beklentisinin öne çıktığını belirtiyor.

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