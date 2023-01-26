Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle bitirdi.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artışla 453,98 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 7.761,11, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 15.132,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 yükselerek 7.095,99 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 artışla 26.217,56 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,47 değer kaybederek 1,086 seviyelerinden işlem gördü.
Analistlere göre, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Analistlere göre, şirket finansal sonuçları ve verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermesiyle küresel pay piyasaların yön arayışı devam ediyor.