Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle bitirdi.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 artışla 439,13 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artarak 7.476,63, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 14.370,72, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 yükselerek 6.677,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 artışla 24.277,49 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybederek 1,054 seviyelerinden işlem gördü.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı