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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın görevinden istifa etmesinin etkisiyle günü yükselişle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 19:38:00 - 2022-10-20 19:39:39
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın görevinden istifa etmesinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

İngiltere Başbakanı Truss, bugün Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldiğini belirterek, aileler ve işletmelerin faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeli olduğunu kaydetti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 398,77 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 artarak 6.943,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76’lık artışla 6.086,90 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07’lik yükselişle 21.701,50 puandan, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,20 artışla 12.767,41 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.11 itibarıyla yüzde 0,38’lik artışla 0,981 seviyelerinde seyrediyor.

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