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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:34:46 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,66 artışla 371,28 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 artarak 5.940,95, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,07 değer kazanarak 13.243,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9'luk artışla 5.031,74, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,34'lük yükselişle 19.858,21 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,65 değer kaybederek 1,183 seviyelerinden işlem görüyor.

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