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Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:48:50 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 yükselerek 371,21 puandan kapandı

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 artarak 5.081,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,55 değer kazanarak 20.031,86 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,64 yükselişle 12.733,45 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,09’luk artışla 6.285,94 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,52’lik düşüşle 1,131 seviyelerinde işlem gördü.

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