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Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:40:30 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 4,07 artışla 341,59 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,29 artarak 6.048,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,67 değer kazanarak 11.058,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,16'lık artışla 4.498,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,26'lık yükselişle 17.401,45 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,85 artışla 1,091 seviyelerinden işlem görüyor.

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