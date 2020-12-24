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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:46:39 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.510 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.539 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 8.104 puanda bulunuyor.

Almanya ve İtalya'da borsalar Noel tatiline başlarken, İngiltere, Fransa ve İspanya borsalarında ise yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,12 üzerinde 1,22 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığına ilişkin haberlerin piyasaların en önemli gündem maddesi olarak dikkati çektiğini belirterek, Fransa'nın, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasının, piyasalarda risk algısının azalmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Bugün, ABD'de kasım ayı dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğine değinen analistler, Noel tatili dolayısıyla açık olan sınırlı sayıdaki piyasada düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

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