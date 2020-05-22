  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul sağlığın başkenti oluyor

800 yıllık vasiyet yaşatılıyor!

Gram altın ne kadar düştü? Altın alınmalı mı?

Sahte Atatürkçüler

Son dakika altın fiyatları! 22 Mayıs'ta altın ne kadar oldu?
için kalan
Ekonomi

Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:37:34 -
Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 335 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.882 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 düşerek 5.897 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek 6.593 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 4.373 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak 16.843 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0920 ve sterlin/dolar paritesi 1,2180 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını aktaran analistler, bu gelişmenin Batı ile Çin arasında yeni bir gerilim konusunun ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı