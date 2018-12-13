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Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

13 Aralık 2018 Perşembe 20:49
Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalarak 349,42 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 6.877,50 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 düşerek 10.924,70 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 4.896,92 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,54 kazançla 19.048,83 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 1,1351 seviyelerinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:49
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