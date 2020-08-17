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Ekonomi

Avrupa borsaları haftaya karışık başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:09:42 -
Avrupa borsaları haftaya karışık başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 367 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 artarak 12.910 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 7.096 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 4.962 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 19.966 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.092 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1850 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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