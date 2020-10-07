  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:21:11 -
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik teşvik paketine ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 düşüşle 365,45 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.882,00 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06’lık düşüşle 5.946,25 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 19.435,08 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,17 yükselişle 12.928,57 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.14 itibarıyla yüzde 0,26’lık düşüşle 1,177 seviyelerinde işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu
Dünya

Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının ..
ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler
Dünya

ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Ordusu'nun Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemlerini bloke ettiğini duyurdu.

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay