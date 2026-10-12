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Ekonomi Avrupa borsaları günü böyle kapadı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü böyle kapadı

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Avrupa borsaları günü böyle kapadı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Avro/dolar paritesi ise kapanış saatleri itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1,116 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik mutabakat sağlandığına ilişkin açıklamalar ve enerji arzı endişelerinin hafiflemesiyle yükselişle kapattı.

Avrupa Birliği (AB) ile Çin'in hibrit araç ithalatı kotası konusunda uzlaşması ve tahvil faizlerindeki hafif gerileme de piyasalardaki yükselişi destekledi.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,65 değer kazanarak 635,65 puana yükseldi. Avro Bölgesi'nin öncü endeksi EuroStoxx 50 ise yüzde 0,45 artarak 6.201,21 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 artışla 25.277,68 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 değer kazanarak 10.656,28 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 7.832,88 puandan günü tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,58 artarak 50.035 puana ulaştı.

 

Şirket hisselerinde ise Almanya'da savunma sanayisi hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, Rheinmetall hisseleri yüzde 2,5 değer kazanarak DAX endeksinde günün en çok prim yapan hissesi oldu.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, küresel teslimatlarının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalarak 1,89 milyon araca gerilediğini bildirdi. Buna karşın, AB ve Çin'in hibrit araç ithalatında yıllık 350 bin adetlik kota sınırı getirmesiyle ticaret savaşı riskinin azalması sonucu şirketin hisseleri yüzde 0,6 değer kazandı.

Gün içinde yüzde 2 değer kazanarak 107 dolara yaklaşan Brent petrol fiyatı ve küresel tahvil faizlerindeki seyir, hisse senetleri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırladı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantısı Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zeka yatırımlarının desteğiyle küresel ekonominin yüzde 3 civarında büyümeyi sürdüreceğini, güncel küresel büyüme tahmin raporunun ise salı günü yayımlanacağını açıkladı.

Küresel piyasalar, salı günü JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo gibi ABD'li büyük bankaların açıklayacağı 3. çeyrek finansal sonuçlarına odaklandı.

Avro/dolar paritesi ise kapanış saatleri itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1,116 seviyelerinden işlem gördü.

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