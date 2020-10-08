  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:50:18 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.030 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.954 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 4.908 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 6.963 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 19.560 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1771'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında ilave mali desteğe devam edilmemesi halinde ekonomik toparlanmanın riske girebileceğine dikkati çekmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Brexit konusuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının bölgesel de olsa sıkı tedbirleri gündeme getirmesinin risk iştahını törpüleyen ana etkenler olmaya devam ettiğini bildiren analistler, bugün yayımlanacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini, Brexit görüşmeleri ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.
S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Gündem

S-400’ler hareketlenince buz kesildiler! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor

S-400'lerin atış testi için Sinop'a hareket etmesi sonrası sosyal medyada Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi isimlerin o d..
Müjde Ankara'da duyurulmuştu! 46 yıl sonra gelen hamle Rusya'yı rahatsız etti
Gündem

Müjde Ankara'da duyurulmuştu! 46 yıl sonra gelen hamle Rusya'yı rahatsız etti

46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yeniden açıklamasıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında karardan ciddi ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay