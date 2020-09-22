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Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:50:25 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 358 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 12.633 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.834 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 4.808 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.707 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 18.874 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1,1725'ten işlem görüyor.

Analistler, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayısın artmasıyla azalan risk iştahına paralel Avrupa borsalarında sert satıcılı bir seyir izlendiğini ancak, Avrupa borsalarının Kovid-19'un tedavisine ilişkin olumlu haber akışıyla yeni güne alıcılı başladığını söyledi.

ABD ile Çin arasındaki gerginliğin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında, Avro Bölgesi'nde tüketici güveni, ABD'de ise 2. el konut satış verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini söyledi.

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