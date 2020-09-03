  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:45:13 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artışla 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 13.367 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 5.982 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 5.099 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 7.105 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 primle 20.028 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 1,1813 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı sonrası New York borsasının rekorlara devam etmesi ve avro/dolar paritesinin son iki yılın en yükseğinden düşüşe geçmesiyle Avrupa pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kar..
CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında ismini açıklamadığı CHP'li bir milletvekiliyle görüştüğünü yazdı. Turan, CHP'li vekilin kendisin..
Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü
Gündem

Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur, 49 saatlik uçuş yaparak toplam uçuş süresini 230 saate çıkardı. Geli..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı