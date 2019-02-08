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Avrupa borsaları güne nasıl başladı?

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

08 Şubat 2019 Cuma 11:26
Avrupa borsaları güne nasıl başladı?

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 azalışla 359,68 puan oldu. Almanya'da ihracat verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın DAX endeksi, yüzde 0,26 değer kaybıyla 10.994,29 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 7.091,57 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 4.985,14 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 azalışla 8.888,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 19.457,50 puanda seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve Brexit konusundaki belirsizliklerin etkisiyle küresel risk iştahının azaldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:26
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