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Ekonomi Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:41:30 -
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalarak 352 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,9 değer kaybederek 11.868 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalışla 5.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 4.761 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileme ile 18.676 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 azalışla 6.603 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1665 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarının, dünkü yüzde 2'yi aşan yükselişlerin ardından yeni güne satıcılı başladığını belirterek, satıcılı seyirde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ABD seçimlerine ilişkin devam eden belirsizliklerin etkili olduğunu söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'deki başkanlık seçiminden gelecek haberlerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

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