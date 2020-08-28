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Aktüel Avrupa borsaları Fed'in para stratejisinde değişikliğinin ardından haftayı düşüşle kapattı
Aktüel

Avrupa borsaları Fed'in para stratejisinde değişikliğinin ardından haftayı düşüşle kapattı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:52:00 -
Avrupa borsaları Fed'in para stratejisinde değişikliğinin ardından haftayı düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası stratejisinde değişikliğe giderek ortalama yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini bildirmesinin ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun istifasını açıklamasının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, teknoloji ve sağlık şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 azalarak 368,8 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 azalarak 5.002,94 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,61’lık düşüşle 5.963,57 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 19.841,01 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,48 düşerek 13.033,2 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,63’lük artışla 1,19 seviyelerinde işlem gördü.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda dün yaptığı konuşmada, istihdamın enflasyonun önüne konulduğu yeni para politikası stratejisinde güçlü istihdam piyasasına odaklanılacağını belirterek, maksimum istihdamın "geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef" olduğunu aktarmıştı.

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