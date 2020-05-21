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Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:42:59 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,75 değer kaybederek 340,26 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 azalarak 6.015,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41 düşerek 11.065,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 değer kaybıyla 4.445,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,73 gerileyerek 17.087,06 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,21'lik düşüşle 1,095 seviyesinde bulunuyor.

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