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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:58:04 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 13.235 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 6.573 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.521 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 8.090 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 21.812 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,2125 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, anlaşmasız Brexit'e ilişkin olasılığın artmasıyla Avrupa piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve Avrupa Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

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