  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:44:15 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 13.108 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 6.336 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.475 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 7.898 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 21.554 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1834 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını dile getirdi.

Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada aşağı yönlü risklere dikkati çektiğini belirten analistler, Avrupa borsalarının Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'den gelecek haber akışı öncesinde satıcılı seyrettiğini bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler hesabı istatistikleri ile ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu ha..
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar
Dünya

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplanan gruba müdahale eden polis, AfD Milletvekili ..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay