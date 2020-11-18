  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:45:52 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.110 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 6.339 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.469 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.918 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,4 primle 21.524 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1882 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını dile getirdi.

Dün, ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çektiğine değinen analistler, mali ve parasal desteklere yönelik haber akışının pay piyasaları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.

Analistler, günün kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda, Dağlık Karabağ Savaşı nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Son dakika! MEB tarihi açıkladı
Eğitim

Son dakika! MEB tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbir kararlarını duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "Resmi, özel, ör..
Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...
Dünya

Putin'den 'Türkiye' açıklaması: Karabağ konusunda...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye, Karabağ konusunda Azerbaycan'ı hep destekledi ancak uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlal et..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay