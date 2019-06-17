0553 313 94 23

Avrupa borsaları

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 artarak 379,52 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 primle 12.118,06 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.354,81 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 5.384,01 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,45 artışla 20.704,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.189,72 puanda seyrediyor.

Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının ise perşembe günü açıklanacak faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarına ilişkin gündem de takip ediliyor.

Gelişmiş ülke merkez banklarının bu ayki toplantısında faiz değişikliği yapması beklenmezken, Fed'in beklentiler paralelinde gelecek aylarda faiz indirimleri yapıp yapmayacağına ilişkin iletişimin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed'in temmuz ayı toplantısında faiz indirimine gideceği beklentisi yüzde 80, eylül toplantısına ilişkin faiz indirim tahmini ise yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerindeki düşüş eğiliminin Fed'in elini faiz indirimi konusunda rahatlattığını, buna karşın makroekonomik verilerin bir bütün olarak faiz indirimini gerekli kılacak sinyali vermediğini söyledi. Çarşamba günü açıklanacak faiz kararı metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde temmuz ve sonrasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğine dikkati çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
  1. Avrupa borsaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da dehşet! İkna edemediği eski nişanlısını silahla öldürdü
    1. Samsun'da dehşet! İkna edemediği eski..
    2. Merkez Bankası: "Likidite imkanına..
    3. Denizli’de mayıs ayında 911 konut..
    4. Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye..
    5. Merkez Bankası: "Piyasa Yapıcı..
    6. Bodrum'da kaçak göçmen faciası!..
    7. Fatih’te bir otelde silahlı kavga: 2..
    8. Kayseri’deki dolu yağışı ekili anlarla..
    9. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    10. Tatil anlayışında ‘doğallık’ olgusu..
    11. Jandarmanın çalışmaları sonucu 251..
    12. Emek ve Adalet Yürüyüşü yedinci gününde
    13. Miray Akay kiminle nişanlandı? Miray..
    14. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye..
    15. 6 kamyon dolusu eşya ele geçirildi!..
    16. Uzm. Dr. Uçlar: "Havuç, ayva gibi sert..
    17. Trabzon’da Nüfus Müdürlükleri YKS..
    18. GÜNCELLEME - Aksaray’da trafik kazası:..
    19. Dünya perakendesinin başına Migros..
    20. Eski nişanlı dehşeti
    21. Türkiye ve İtalya arasındaki toplantı..
    22. Gençlerin çifte karne sevinci
    23. OSB'de yağ tankı patladı
    24. (Özel) Tek yumurta ikizi sporcuların..
    25. Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
    26. NASA'nın uydu yarışmasına Türk..
    27. Önce 3 ağaca çarptı, ardından park..
    28. Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı..
    29. Minik ceylan önce korktu sonra..
    30. AOSB’de "Çevre Mevzuatı İstişare..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’
    Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!