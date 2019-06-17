İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 artarak 379,52 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 primle 12.118,06 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.354,81 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 5.384,01 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,45 artışla 20.704,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.189,72 puanda seyrediyor.

Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının ise perşembe günü açıklanacak faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarına ilişkin gündem de takip ediliyor.

Gelişmiş ülke merkez banklarının bu ayki toplantısında faiz değişikliği yapması beklenmezken, Fed'in beklentiler paralelinde gelecek aylarda faiz indirimleri yapıp yapmayacağına ilişkin iletişimin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed'in temmuz ayı toplantısında faiz indirimine gideceği beklentisi yüzde 80, eylül toplantısına ilişkin faiz indirim tahmini ise yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerindeki düşüş eğiliminin Fed'in elini faiz indirimi konusunda rahatlattığını, buna karşın makroekonomik verilerin bir bütün olarak faiz indirimini gerekli kılacak sinyali vermediğini söyledi. Çarşamba günü açıklanacak faiz kararı metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde temmuz ve sonrasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğine dikkati çekti.