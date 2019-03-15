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Avrupa borsaları

15 Mart 2019 Cuma 11:32
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artarak 378,71 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 yükselerek 11.594,45 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 primle 7.220,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kazançla 5.361,70 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 artışla 9.229,10 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 20.910,75 puanda seyrediyor.

Bu arada dün gerçekleştirilen toplantıda İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti. Hükümetin, talebini AB'ye, 21 Mart'ta yapılacak liderler zirvesinde bildirmesi öngörülüyor.

Analistler, İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğunun daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer aldığını anımsatarak, parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmenin, May hükümetinin inisiyatifinde bulunduğunu kaydetti.

Son gelişmelerin ardından May'in AB yetkilileri ile görüşmesi ve buradan çıkacak açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, pay ve para piyasalarının yeni gelişmelere kadar tepkisiz kalabileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:32
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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