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Avrupa borsaları

15 Ocak 2019 Salı 11:36
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 artışla 350,50 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,11 değer kazancıyla 10.940,33 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 kazançla 6.902,38 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla 4.799,58 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,93 artışla 8.901,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 19.353,50 puanda seyrediyor.

Analistler, Çinli yetkililerin "ekonomiye desteklemek için vergi indirimlerinin devam edeceği" açıklamalarının pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade etti.

İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, bugün Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:36
  1. Avrupa borsaları
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