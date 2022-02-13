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Dünya Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya yeni yardım
Dünya

Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya yeni yardım

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk ek makro-finansal yardımın yapılmasını onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 16:08:00 -
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya yeni yardım

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'ya ek bir finansal yardım yapma kararı aldı. AB Konseyi'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada AB tarafından yapılan 1,2 milyar avroluk ek yardım paketi ile Ukrayna'nın direncinin artırılması hedefleniyor.

Metnin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

"Ukrayna uluslararası sermaye piyasalarına erişimini kaybediyor"

Fransa Ekonomi, Maliye ve Kurtarma Bakanı Bruno Le Maire yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"Mevcut jeopolitik gerilimler, Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkiliyor. Kalıcı güvenlik tehditleri, şimdiden önemli bir sermaye çıkışını tetikledi. Ukrayna, artan jeopolitik belirsizlik ve ekonomik durum üzerindeki etkisi nedeniyle uluslararası sermaye piyasalarına erişimini kaybediyor.

AB, ekonomik olarak da Ukrayna'nın yanındadır. Mevcut jeopolitik gerilimlerin Ukrayna üzerinde ciddi bir ekonomik etkisi var. Üye devletler 1,2 milyar Euro'luk makro-finansal yardım sağlamaya hazır. Mali yardımın gecikmeden Ukrayna'ya ulaşması için Komisyonun önerisini bugün desteklemeye karar verdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

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