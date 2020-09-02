Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye küstah tehdit! 25 Eylül'e kadar süre verdi

Yunanistan’ı kışkırtarak Türkiye’nin üzerine salan Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik tehdit içeren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Akdeniz’deki zengin yer altı kaynaklarına tek başına sahip olmak isteyen Avrupa ağzının suyunu akıtarak Türkiye’yi tehdit etmeye başladı.

Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden geri adım atmaması ile ne yapacağını şaşıran Avrupa bir yandan Yunanistan’ın sırtını sıvazlarken diğer yandan da yaptırım kartını masaya sürdü.

Küstah tehdit

Yunan Alpha televizyonuna demeç veren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye’yi tehdit etme cüretinde bulundu.

Türkiye'ye son bir şans vermenin yollarını aradıklarını ifade eden Schinas, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 24-25 Eylül tarihlerinde yapacakları zirve öncesi Akdeniz sorununa bir çözüm bulunamazsa Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell, 27-28 Ağustos'ta Berlin'de düzenlenen toplantıda ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere Türkiye'ye karşı atılacak adımları açıklamıştı.

Türkiye’ye yaptırım uygulanabilmesi için Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 27’sinin onay vermesi şartı bulunuyor. 24-25 Eylül’de yapılacak AB toplantısı öncesi çözüm bulunamazsa zirvede Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması gündeme gelecek.