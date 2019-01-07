0553 313 94 23

Avrupa Birliği'nden son dakika Brexit açıklaması! 'Bir daha müzakere yapmayacağız'

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamayla, İngiltere ile bir kez daha Brexit müzakeresine oturulmayacağı resmen duyuruldu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:54
Avrupa Birliği'nden son dakika Brexit açıklaması! 'Bir daha müzakere yapmayacağız'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ile bir kez daha Brexit müzakeresi yapılmayacağını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, mevcut anlaşmanın masada olduğu ve değişikliğe gidilmeyeceği vurgulandı.

Anlaşmasız ayrılık için de çalışma yürütülüyor

AB Komisyonu ayrıca, muhtemel bir anlaşmasız ayrılık için de planlar üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen ay eretelenen Brexit oylamasının 15 Ocak'ta gerçekleşeceğini bugün resmen açıkladı. Daha önce parlamentodan geçmeyeceği korkusuyla geri çekilen oylamanın bu kez nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde Mart 2019'da İngiltere ve AB yollarını ayıracak. Ancak halihazırda anlaşmayı veya anlaşmasız ayrılık seçenekleri gündemde.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:54
  1. Avrupa Birliği (AB)
  2. AB Komisyonu
  3. Brexit Müzakeresi
  4. İngiltere
  5. Birleşik Krallık
  6. Brexit anlaşması
  7. açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    1. RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    2. "Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye"
    3. FIFA hakemlerine kokartları törenle..
    4. Cansuyu Kamerun’a 'hayat' götürdü
    5. Pakistan'daki FETÖ okullarının TMV'ye..
    6. Osmanlıspor'da sakatlık
    7. “Öksürük Şurubu” diye satılıyor ama...
    8. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    9. Marmaris'e kar yağdı
    10. Eren Erdem hakkında tahliye kararı
    11. Mahkemeden emsal karar! Milyonları..
    12. Mutluluk başka nedir ki?
    13. İsrail askerleri yaraladıkları..
    14. ABD-Rusya gerilimi: Anlaşmaları..
    15. 'İnme' inmek üzereyim der mi?..
    16. Eren Erdem tahliye edildi
    17. Son dakika! Metin Akpınar hakkında..
    18. Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ..
    19. Gaziantep'te parkta toprağa gömülü..
    20. Araba artık böyle çalınmıyor! Yanından..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?