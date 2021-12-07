Avrupa Birliği'nden Rusya'ya açık tehdit

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Büyükelçiler Konferansı'na gönderdiği video mesajında, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri hareketliliği ve tahkimatına değinmek gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine AB'nin "sarsılmaz" desteği bulunduğunu vurgulayan von der Leyen, "Moldova'nın reformcu hükümetini sindirmeye yönelik çabalar" bulunduğunu da belirtti.

Von der Leyen, "AB, kendisine ve Ukrayna dahil olmak üzere komşularına karşı uluslararası hukukun ihlali veya herhangi bir kötü niyetli eylemi de içeren saldırganlıklara uygun şekilde karşılık verecektir. Bu karşılık mevcut yaptırımların güçlü şekilde artırılması ve genişletilmesi şeklinde olacaktır. Ayrıca, ilave kısıtlayıcı tedbirler almaya da hazırız." dedi.

Rusya'ya verilecek karşılığı AB gibi düşünen ortaklarıyla koordinasyon içinde yürüteceklerini ifade eden von der Leyen, Moskova ile yapıcı bir ilişki istediklerini ancak bunun Rusya'ya bağlı olduğunu söyledi.

ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke, Rusya'nın Ukrayna sınırında son zamanlarda askeri tahkimat yaptığını, Ukrayna'ya yönelik bir saldırgan tutum karşısında sert tepki verecekleri uyarısında bulunuyor.

Son olarak geçen hafta Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında da üye ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulayacağı uyarısı yapılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bakanlar, Rusya’nın gelecekte herhangi bir saldırganlığının yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını açıkça ifade etmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Rusya ise saldırgan tutum suçlamasını reddediyor ve sınırları yakınında NATO mevcudiyetine veya NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı çıkıyor.

AB, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra bu ülkeye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle uygulanan varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı gibi yaptırımlar kapsamında 185 kişi ve 48 kuruluş bulunuyor.

AB'nin yaptırımları uyarınca 27 üye ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanırken özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.