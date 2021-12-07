  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa Birliği'nden Rusya'ya açık tehdit
Dünya

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya açık tehdit

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemlerde bulunması halinde daha sert yaptırımlar uygulayacakları tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 18:39:00 - 2021-12-07 18:58:14
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya açık tehdit

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Büyükelçiler Konferansı'na gönderdiği video mesajında, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri hareketliliği ve tahkimatına değinmek gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine AB'nin "sarsılmaz" desteği bulunduğunu vurgulayan von der Leyen, "Moldova'nın reformcu hükümetini sindirmeye yönelik çabalar" bulunduğunu da belirtti.

Von der Leyen, "AB, kendisine ve Ukrayna dahil olmak üzere komşularına karşı uluslararası hukukun ihlali veya herhangi bir kötü niyetli eylemi de içeren saldırganlıklara uygun şekilde karşılık verecektir. Bu karşılık mevcut yaptırımların güçlü şekilde artırılması ve genişletilmesi şeklinde olacaktır. Ayrıca, ilave kısıtlayıcı tedbirler almaya da hazırız." dedi.

Rusya'ya verilecek karşılığı AB gibi düşünen ortaklarıyla koordinasyon içinde yürüteceklerini ifade eden von der Leyen, Moskova ile yapıcı bir ilişki istediklerini ancak bunun Rusya'ya bağlı olduğunu söyledi.

ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke, Rusya'nın Ukrayna sınırında son zamanlarda askeri tahkimat yaptığını, Ukrayna'ya yönelik bir saldırgan tutum karşısında sert tepki verecekleri uyarısında bulunuyor.

Son olarak geçen hafta Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında da üye ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulayacağı uyarısı yapılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bakanlar, Rusya’nın gelecekte herhangi bir saldırganlığının yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını açıkça ifade etmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Rusya ise saldırgan tutum suçlamasını reddediyor ve sınırları yakınında NATO mevcudiyetine veya NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı çıkıyor.

AB, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra bu ülkeye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle uygulanan varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı gibi yaptırımlar kapsamında 185 kişi ve 48 kuruluş bulunuyor.

AB'nin yaptırımları uyarınca 27 üye ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanırken özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erkek memurla tokalaşmadı diye...
Dünya

Erkek memurla tokalaşmadı diye...

Almanya’nın Baden-Vürtemberg eyaletinde, Müslüman bir kadının Alman vatandaşlığına başvurusu, mülakat esnasında yetkili erkek memurla tokala..
Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti
Siyaset

Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna kazanamama riski olan kişinin ada..
Ekmek fiyatlarıyla ilgili
Ekonomi

Ekmek fiyatlarıyla ilgili "Yok artık" dedirten iddia

Ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren fırıncılar her gün zam tehdidi savu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay