  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Dönmez: En büyük 10 keşif arasında 7'nci sırada

Toplantı var aday yok! Sözcü bile 6’lı masayı ti’ye aldı

Peş peşe uyarılar geliyor! Saat verildi hazır olun o illere çok fena geliyor: Yoğun kar, sis ve pus uyarısı!

Heyecanlandıran açıklama az önce geldi: O ilimizin altında Türkiye'ye 100 yıl yetecek su var

Son dakika... Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Tasması onların elinde! Biden'a çağrı yaptılar: Enes Kanter'i koru!

Tuğçe Kazaz: Türkiye’yi ayağa kaldırdılar, utanmadılar, özür dilemediler!

Çin'le olan işbirliklerini sonlandırdılar: Sistemlerimiz çok farklı! Pasifik ada ülkesi kararını resmen açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim açıklaması: Oyunuzu bunlara verin

Ecevit’e tepki gösteren esnaf ilk kez açıkladı ‘Kasayı fırlatıp eve döndüğümde…’
Dünya Avrupa Birliği'nden Rusya kararı: 6 ay daha uzatıldı
Dünya

Avrupa Birliği'nden Rusya kararı: 6 ay daha uzatıldı

Avrupa Birliği (AB), savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:59:00 -
Avrupa Birliği'nden Rusya kararı: 6 ay daha uzatıldı

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması gerekçesiyle alındığı anımsatılarak, geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla yaptırımların önemli ölçüde genişletildiği kaydedildi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazede sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatının yasaklandığı, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldığı ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alındığı hatırlatıldı.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23