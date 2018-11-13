Avrupa Birliği'nden İngiltere'yle vizesiz seyahate devam hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda vatandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasını teklif etti.

AB Komisyonu, Brexit müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda İngiltere ve AB arasında vatandaşlara vize uygulanmamasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, İngiltere ve AB arasında anlaşmasız ayrılık durumunda 30 Mart 2019'dan itibaren Schengen bölgesi ve İngiltere arasındaki seyahatlerde vatandaşlar 180 gün içinde 90 günlük vizesiz giriş imkanı bulacak.

Brexit müzakerelerinde bir anlaşma sağlanması halinde de söz konusu vize muafiyeti anlaşmada belirlenecek tarihten itibaren geçerli olacak.