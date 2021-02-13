  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa Birliği'nden Çin'e flaş çağrı
Dünya

Avrupa Birliği'nden Çin'e flaş çağrı

Çin'in "yanıltıcı haber içerikleri" nedeniyle BBC World News servisini yasaklamasıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Avrupa Birliği, Çin'i bu kararından geri adım atmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:07:00 -
Avrupa Birliği'nden Çin'e flaş çağrı

Çin ile batı ülkeleri arasında devam eden siyasi gerilim medya alanında da kendisini gösteriyor. Çin Global Televizyon Ağı'nın (CGTN) 'Komünist Parti tarafından kontrol edildiği' gerekçesiyle yasaklamasının ardından, Pekin yönetimi de 'yanlış bilgi yaydığı' gerekçesiyle BBC World News'in ülkedeki yayın lisansını iptal ettiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Avrupa Birliği (AB), Çin'in 'medyada çok sesliliğe engel olduğu' iddiasıyla kararın geri alınması çağrısında bulundu.
Açıklamada, "AB, medya özgürlüğünü ve çoğulculuğu korumanın yanı sıra fikir sahibi olma ve herhangi bir müdahale olmaksızın bilgi alma ve verme özgürlüğü dahil olmak üzere, çevrimiçi ve çevrimdışı ifade özgürlüğü hakkının konrunmasına bağlılığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da dün yaptığı açıklamada yasaklama kararına tepki göstererek 'medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması' olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, ABD ile AB ülkelerinin, özellikle Rusya ve Çin kaynaklı basın kuruluşlarına yönelik çok sayıda müdahale ve yasaklama girişimi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
TTB salladı Birgün atladı
Sağlık

TTB salladı Birgün atladı

Koronavirüs pandemisi dünyanın birçok ülkesinde etkisini sürdürürken, Tür Tabipleri Birliği ise yalanlarla Türkiye’nin salgınla mücadelesine..
Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye 'CHP'nin torpillisi' tepkisi!
Siyaset

Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye 'CHP'nin torpillisi' tepkisi!

CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin 'CHP'nin torpillisi' sözlerine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak,"Bu boş polemikleri hiç doğru bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay