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Avrupa Birliği'nde, 1 yıl içinde 1.3 milyon kişi kanserden öldü

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında, 2015 yılında 1,3 milyon kişinin, kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:08
Avrupa Birliği'nde, 1 yıl içinde 1.3 milyon kişi kanserden öldü

Avrupa Birliği'nde (AB), 2015 yılında 1,3 milyon kişi kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, AB ülkelerinde 2015'te hayatını kaybeden insanların 4'te 1'inin ölüm nedeni kanser oldu.

Hollanda ve Slovakya ilk sırada

Söz konusu ülkelerde 1,3 milyon kişi kanser sebebiyle yaşamını yitirirken, Hollanda ve Slovenya'da ise kanserden ölenlerin oranı yüzde 30'u buldu. Bu oranın en düşük olduğu Bulgaristan ve Romanya'da ise ölümlerin 5'te 1'inin nedeninin kanser olduğu belirtildi.

Birlik ülkelerinde 2015'te erkek ölümlerinin yüzde 28,7'si, kadın ölümlerinin ise yüzde 22,1'i kanser nedeniyle oldu.

Söz konusu verilere göre, tüm AB ülkelerinde kanserden ölenler arasında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:08
  1. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)
  2. Avrupa Birliği (AB)
  3. Kanser
  4. kansere bağlı ölümler
  5. istatistikler açıklandı

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