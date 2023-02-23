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Avrupa Avrupa Birliği yasakladı Bunu Türkiye yapsa Batı seviciler kudurur
Avrupa

Avrupa Birliği yasakladı Bunu Türkiye yapsa Batı seviciler kudurur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından, toplum ahlakını dinamitleyen ve gençleri zehirleyerek insanları örf ve âdetlerinden uzaklaştıran TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 14:27:00 -
Avrupa Birliği yasakladı Bunu Türkiye yapsa Batı seviciler kudurur

Türkiye’de yasaklansa sözde özgürlükçü lağım farelerinin kuduracağı bir haber Avrupa Birliği’nden geldi.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, Birliğin yürütme organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Bu çerçevede, sabah saatlerinde bütün Komisyon çalışanlarına uygulamayı, işle ilgili herhangi bir uygulama yüklü olan kişisel veya kurumsal cihazlarından kaldırmaları talimatı verildi.

Yakın zamanda diğer AB kurumları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da benzer adımlar atması bekleniyor.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor.

ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.

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