Avrupa Birliği ülkesinin cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın son yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Blazej Spychalski yaptığı açıklamada 48 yaşındaki siyasinin test sonuçları sonrası karantinaya alındığını ve cumhurbaşkanıyla yapılan görüşmelerde kendisini iyi hissettiğini söylediğini belirtti.



Duda da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Test sonuçlarım pozitif, ancak kendimi iyi hissediyorum. Sadece size bilgi vermek istedim, kendimi belli bir süre karantinaya alacağım." ifadelerini kullandı.