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Dünya Avrupa Birliği Rusya'ya tepki
Dünya

Avrupa Birliği Rusya'ya tepki

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ayrım yapmaksızın hedef aldığını, bu saldırıları kınadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 20:30:00 -
Avrupa Birliği Rusya'ya tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, "Ukrayna, Rusya tarafından son haftaların en yoğun füze saldırılarıyla vuruluyor. AB, Rus silahlı kuvvetlerinin sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım yapmaksızın ve yasa dışı şeklide bombardımana tutmasını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Ağır saldırıların özellikle ülkenin doğusu ve güneyinde sürdüğünü belirten Borrell, Luhansk ve Harkiv gibi bölgelerde sivillerin vurulduğunu, sivil altyapının tahrip edildiğini aktardı.

Borrell, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini ifade ederek, AB'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu, desteğinin devam edeceğini kaydetti.

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